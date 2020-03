Deputado Dr. Samuel Carvalho lançará programa nas redes sociais

22/03/20 - 11:37:05

Visando uma interação direta com o povo socorrense, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) estreia nas redes sociais o programa “Qual Socorro Queremos” nesta segunda-feira (23), às 20h. A intenção é tratar junto com a população as demandas mais urgentes de Nossa Senhora do Socorro, município onde é pré-candidato a prefeito.

O programa “Qual Socorro Queremos” tem a finalidade de criar debates com a população afim de montar o Plano de Governo Participativo do pré-candidato. “Iremos lançar nosso Plano de Governo onde a população poderá participar de forma ativa, dizendo o que falta na saúde, direitos humanos, educação, segurança pública, trabalho, infraestrutura, cultura, dentre outros. Lá será um espaço para que eu, como pré-candidato, possa entender quais as principais demandas do município”, afirmou.

No primeiro programa, Dr. Samuel receberá os pré-candidatos a prefeito da grande Aracaju pelo Cidadania 23, Hebert Pereira de Barra dos Coqueiros, Coronel Rocha de São Cristóvão e Daniele Garcia de Aracaju.

O programa “Qual Socorro Queremos” será transmitido todas as segundas, às 20h, na FanPage (facebook), Instagram e YouTube do deputado Dr. Samuel Carvalho. Além disso, a população pode participar enviando a mensagem através do Whatsapp (79) 98823-2323 ou até gravando um vídeo de 30 segundos para mostrar o descaso que há no local onde residem.

fonte e foto assessoria