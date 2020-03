Hemose: Serviço de doação de sangue mantém funcionamento de segunda a sexta

22/03/20 - 07:30:12

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que por se tratar de serviço essencial, e em cumprimento ao decreto governamental 40.563 de 20/03/2020, a doação de sangue prossegue seu funcionamento regular de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Em decorrência da circulação do coronavírus o Hemocentro adotou medidas de segurança para os profissionais e doadores, no sentido de evitar aglomerações de pessoas. Dentre as orientações que a doação deverá ocorrer preferencialmente por agendamento através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174, e o email: [email protected]

O Hemocentro também está disponibilizando álcool gel para assepsia das mãos, desinfecção com álcool 70% em cadeiras, maçanetas, portas e demais objetos e superfícies tocadas com frequência, sinalização das cadeiras dispostas nas recepções e lanchonete do doador para manter o distanciamento de um a dois metros entre os voluntários.

A unidade está localizada na Avenida Variante 1, S/N, Bairro Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, vizinho ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Fonte e foto SES