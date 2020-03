HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SE SUSPENDE ATENDIMENTO PREVENTIVAMENTE

22/03/20 - 07:39:03

Tendo em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), definiu, em reunião do seu Comitê de Enfrentamento ao SARS/COVID-19,realizada nesta sexta-feira, 20, a adoção das seguintes medidas, em comum acordo com a gestão municipal da Saúde:

– Suspensão de todos os atendimentos ambulatoriais;

– Suspensão de exames para pacientes não internados;

– Suspensão de todas as cirurgias eletivas;

A normalização dos serviços dependerá, posteriormente, de pactuação entre o HU-UFS e a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. O Comitê de Enfrentamento ao SARS/COVID-19, do HU-UFS, como integrante da Rede Ebserh, está responsável por analisar os problemas, definir as estratégias, as metas e ações a serem adotadas neste momento que exige o empenho de todos.

Por Andreza Azevedo