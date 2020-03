MEGA-SENA CONCURSO 2.245: APOSTA ÚNICA DE GOIÁS GANHA R$ 15,1 MILHÕES

22/03/20 - 07:06:10

Uma aposta da cidade de Minaçu, Goiás, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas no concurso deste sábado (21) e vai levar sozinha o prêmio de R$ 15.186.785,88.

Os números sorteados no concurso 2.245 da Mega-Sena foram: 33 – 11 – 14 – 34 – 15 – 18.

Outras 51 apostas acertaram cinco números e vão levar cada uma R$ 30.810,39. As 3.048 apostas que acertaram quatro dezenas terá direito a R$ 736,46 cada.

O sorteio foi feito em São Paulo (SP). A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50. O próximo sorteio da Mega-Sena será na próxima quarta-feira (25).