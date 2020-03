VEREADOR PEDE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA ALMAVIVA EM ARACAJU

22/03/20 - 08:02:44

Diante do cenário cada vez mais preocupante da pandemia do coronavírus, o vereador Cabo Amintas (PTB) se manifestou por meio de suas redes sociais sobre o funcionamento da empresa de telemarketing Alma Viva, em Aracaju e as condições de trabalho oferecidas pelo call center a fim de evitar a disseminação da covid-19.

Há dias que o vereador vem recebendo diversas denúncias sobre a empresa, queixas que, também, levaram o Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT-SE) ao local. O call center que tem cerca de 5 mil funcionários distribuídos em 4 turnos, estaria descumprindo o decreto municipal de enfrentamento ao coronavírus, que determina distanciamento social, redução de número de pessoas em locais fechados, bem como reforço na higienização das mãos e ambientes.

“Recebi denúncias e tenho buscado levar aos órgãos competentes a informação que a empresa Almaviva é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, uma bomba relógio! Os empresários estão tentando enganar as autoridades sergipanas, estão expondo a vida dos trabalhadores e quando eles saem fica aquele tumulto nos pontos de ônibus do Bairro Industrial”, denunciou Amintas.

O MPT-SE, representado pelo procurador do órgão Emerson Albuquerque, acompanhado de membros da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, foram pela segunda vez ao local na noite desta última sexta-feira, 20. Após a visita, o Procurador disse que foram colocados mais alguns pontos de álcool em gel e uma parte dos operadores foi dispensada, distribuindo melhor os trabalhadores em suas posições de atendimento. Questionado sobre a possibilidade de fechamento temporário da empresa, o procurar respondeu “No momento houve uma redução do número de trabalhadores, mas uma paralisação ainda esta sendo analisada”.

Para Cabo Amintas o ideal é paralisar as atividades e preservar a vida dos profissionais, além de evitar uma disseminação mais rápida do coronavírus. “Essas pessoas podem estar contaminadas e levando vírus para dentro de casa. Que Deus nos abençoe e faça com que cada um desses homens e mulheres passe com vida saudável por esse momento”, clamou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas