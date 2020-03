VIATURAS VIRAM CARROS DE SOM E CORPO DE BOMBEIROS ORIENTA POPULAÇÃO

22/03/20 - 06:12:57

“O Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe orienta a todos que retornem a suas casas e permaneçam em isolamento social para a segurança da população. Devendo sair de suas casas apenas em casos de extrema necessidade. A prevenção é a maior aliada para salvar vidas. Contamos com a colaboração de todos”. Essa é a mensagem clara e direta disseminada pelos bombeiros militares desde as primeiras horas da manhã deste sábado (21), no cumprimento do decreto governamental 40.560/2020, que prevê medidas no combate a pandemia do coronavírus.

Segundo o coronel Gilfran Mateus, comandante-geral da Corporação, havia um planejamento definido com base em que os bombeiros de todas as partes do mundo fazem historicamente em situações de quarentena e com determinações claras por parte do Poder Público. “Com a publicação do decreto, percebemos que era hora de disseminar informação. A população precisa agora de orientação por parte do Poder Público. Eles precisam ser acolhidos e o papel de nossos militares nesse momento é vital”, analisou o comandante.

“O Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe orienta a todos que retornem a suas casas e permaneçam em isolamento social para a segurança da população. Devendo sair de suas casas apenas em casos de extrema necessidade. A prevenção é a maior aliada para salvar vidas. Contamos com a colaboração de todos”. Essa é a mensagem clara e direta disseminada pelos bombeiros militares desde as primeiras horas da manhã deste sábado (21), no cumprimento do decreto governamental 40.560/2020, que prevê medidas no combate a pandemia do coronavírus.

Segundo o coronel Gilfran Mateus, comandante-geral da Corporação, havia um planejamento definido com base em que os bombeiros de todas as partes do mundo fazem historicamente em situações de quarentena e com determinações claras por parte do Poder Público. “Com a publicação do decreto, percebemos que era hora de disseminar informação. A população precisa agora de orientação por parte do Poder Público. Eles precisam ser acolhidos e o papel de nossos militares nesse momento é vital”, analisou o comandante.

SSP