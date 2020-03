Banese Card: lojas de atendimento estarão fechadas a partir desta segunda

23/03/20 - 09:33:22

Em cumprimento aos decretos oficiais, o Banese Card, cartão administrado pela Seac – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda, informa aos clientes que suas lojas de atendimento estarão fechadas a partir do dia 23/03/2020.

O Banese Card orienta o uso do aplicativo e do portal (banesecard.com.br) para gerar cartão virtual e utilizar em compras online, solicitar alteração de limite, endereço e vencimento, gerar fatura detalhada, entre outras necessidades. Tudo de maneira rápida, segura e sem exposição a riscos.

Outra medida anunciada é a facilidade na renegociação de dívidas com a possibilidade de pagamento da entrada somente com 30 dias. Os números da Central de Atendimento Exclusiva para Renegociação são: 4007-2513 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 605 1553 (demais localidades).

O Banese Card acredita na capacidade de recuperação do país e seguirá cuidando de seus clientes e colaboradores, em uma corrente positiva para vencer a pandemia.

Seac – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda