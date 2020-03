Belivaldo agradece plano que fortalece Estados de R$ 85,8 bi

23/03/20 - 16:55:21

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informa que em vídeoconferência com ele “e os demais governadores do Nordeste” neste momento [tarde de segunda-feira (23)], o presidente da República, Jair Bolsonaro informou sobre o plano do Governo Federal para fortalecer estados e municípios neste momento com R$ 85,8 bilhões.

Segundo Belivaldo Cahagas, com isso o Governo Federal está “resolvendo essa questão de condições para que os Estados possam buscar recursos, e essa ação integrada entre os governos dos Estados e o Governo Federal vai fazer com que a população brasileira sinta-se mais tranquila”.

Belivaldo agradeceu pelas medidas adotada e disse que “vamos juntos fazer com que a gente siga em frente e, automaticamente, vença esse momento tão difícil.