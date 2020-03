CHOVE FORTE EM ARACAJU E EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO

23/03/20 - 05:55:37

Chove forte desde as primeiras horas desta segunda-feira (23) em várias regiões do estado e, na capital sergipana, a chuva é torrencial. O tempo está fechado e as nuvens estão carregadas.

Até o momento, não foi divulgado nenhum alerta sobre o volume de chuva.

Em alguns municípios, a chuva e o vento é forte e assusta os moradores. Na região norte de Aracaju, a chuva começou acompanhada de ventos fortes.

Não há registro de nenhum incidente, apenas canais que transbordaram, a exemplo do canal da Anisio de Azevedo, na capial.

Foto Júnior – PM2 INFORM