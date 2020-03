CONBASF APELA PARA A SITUAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

23/03/20 - 11:52:31

Uma categoria considerada essencial para a economia e a preservação ambiental do país será atingida duramente com a crise provocada do novo coronavírus. Trata-se dos catadores de materiais recicláveis, que não estão tendo mais a quem fornecer os produtos recicláveis em virtude da paralisação da indústria de transformação.

O alerta é do superintendente do CONBASF – Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco, Mário Albuquerque. “São centenas de trabalhadores e trabalhadoras que estão vulneráveis à crise, sem perspectiva de renda e que precisam de uma assistência urgente por parte das autoridades públicas”, adverte.

O CONBASF acompanha e assessora o funcionamento e criação de cooperativas de catadores. São 10 em funcionamento e 7 sendo regularizadas, abrangendo na região cerca de 300 pessoas. O superintendente propõe que os catadores sejam incluídos entre os trabalhadores autônomos que receberão um auxílio mensal de 200 reais anunciado pelo governo federal para os próximos três meses.

“Além dessa inclusão é preciso garantir outras ações de auxílio, a exemplo da distribuição de cestas básicas. São famílias de baixa renda que estão vulneráveis aos efeitos da crise”, afirma Mário Albuquerque.

POR ASCOM/CONBASF