Coronavírus: 25 mortes e 1.546 casos já foram confirmados

23/03/20 - 06:34:04

Agora, todos os estados do país possuem casos confirmados da doença. As 25 mortes registradas oficialmente ao Ministério da Saúde estão nos estados de São Paulo (22) e Rio de Janeiro (3)

O Brasil registra, neste domingo (22), 1.546 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). Com o registro de dois casos no estado de Roraima, agora, todos os estados do país possuem casos registrados da doença. Até o momento, são 25 mortes confirmadas, sendo 22 no estado de São Paulo e três no Rio de Janeiro. As informações sobre casos e óbitos são repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu que as pessoas não acreditem em fake news, após um áudio, atribuído a ele, percorrer o país por meio de aplicativo de mensagem. “Não é só o coronavírus que traz problemas para o país. As fake news também! Hoje, tive conhecimento de um áudio que dizem ser com a minha voz, falando várias coisas sobre o vírus. Deixo aqui bem claro: todas as informações que eu for passar para a população serão feitas pelos canais oficias do Ministério da Saúde”, esclareceu.

Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. O canal não é um SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira.

Qualquer cidadão pode enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.

Transmissão Comunitária

Na última sexta-feira (20), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) em todo o país. É fato que nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. Nem por isso, a população dessa região deixará de participar do esforço coletivo que passa a ser adotado pelos brasileiros. Assim, a medida é uma estratégia para que todo o Brasil se una contra o vírus.

Assista, na integra, à coletiva com atualização dos casos – 22/03/2020

ID

UF

CONFIRMADOS

ÓBITOS

N

N

%

NORTE – Total: 49 (3,2%)

1

AC

11

0

0%

2

AM

26

0

0%

3

AP

1

0

0%

4

PA

4

0

0%

5

RO

3

0

0%

6

RR

2

0

0%

7

TO

2

0

0%

NORDESTE – Total: 231 (14,9%)

8

AL

7

0

0%

9

BA

49

0

0%

10

CE

112

0

0%

11

MA

2

0

0%

12

PB

1

0

0%

13

PE

37

0

0%

14

PI

4

0

0%

15

RN

9

0

0%

16

SE

10

0

0%

SUDESTE – Total: 926 ( 59,9%)

17

ES

26

0

0%

18

MG

83

0

0%

19

RJ

186

3

1,60%

20

SP

631

22

3,50%

CENTRO-OESTE – Total: 161 (10,4%)

21

DF

117

0

0%

22

GO

21

0

0%

23

MS

21

0

0%

24

MT

2

0

0%

SUL – Total: 179 (11,6 %)

25

PR

50

0

0%

26

SC

57

0

0%

27

RS

72

0

0%

BRASIL

1.546

25

1,60%

Da Agência Saúde

Foto: Renato Strauss / ASCOM MS