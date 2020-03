CORONAVÍRUS: CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS ESTÁ RESTRITA A PARTIR HOJE

23/03/20 - 05:09:00

A partir desta segunda-feira (23), está proibido em Sergipe, a circulação de transporte interestadual de passageiros, público e privado, com origem de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal e demais estados em que o novo coronavírus for confirmado ou que tenham a situação de emergência decretada.

O decreto estadual determina a proibição de circulação de transportes interestaduais e a atracação de embarcações vindas de locais de origem com casos do coronavírus no estado de Sergipe.

Também a partir de hoje, fica proibida a atracação de navio ou qualquer outra embarcação com origem em estados e países com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada, ressalvada a operação de cargas marítimas.

Já o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, municipal e intermunicipal que circula pelo estado, esta valendo a medida para que não se excedesse a capacidade de passageiros sentados.