SINTRASE PROTOCOLA OFÍCIOS AO GOVERNO DO ESTADO SOBRE CORONAVÍRUS

23/03/20 - 16:57:13

Diante do cenário atual, isolamento social/quarentena em função da “Pandemia do Coronavírus (Covid-2019)” e levando em conta todas as limitações financeiras anteriormente enfrentadas pelos Servidores Públicos Estaduais, Servidores Públicos Municipais e Empregados das Empresas Públicas, o Sintrase irá protocolar nesta terça-feira (24/03) um novo ofício para o governador do Estado.

Tendo em vista que os servidores recebem suas remunerações através do BANESE (Banco do Estado de Sergipe) e o Estado é o seu maior acionista, o Sindicato solicitará através de ofício que o Governo viabilize junto a instituição um pacote de medidas que vise assegurar o Direito Constitucional a alimentação destes trabalhadores e dos seus dependentes/alimentados durante o período de crise. É importante ressaltar que outros bancos já tomaram medidas parecidas durante o período.

Diego Araújo, presidente do Sintrase, explica que inúmeros trabalhadores compõe a sua renda através da venda autônoma de serviços e produtos, ou tem como complemento a renda dos seus companheiros ou filhos, e estes o faz através da mesma modalidade, setor da economia extremamente prejudicado durante esse período.

No ofício, será solicitada as seguintes medidas:

1 – Flexibilização das parcelas dos empréstimos com vencimento entre 01 de março de 2020 e 31 de julho de 2020, parcelando o somatório das parcelas suspensas em 12 prestações a serem cobradas a partir de janeiro de 2021 sem a indexação de novos juros;

2 – Viabilizar a antecipação do 13º salário através de empréstimo bancário onde o Estado arque com os custos do financiamento, a exemplo do que foi feito com o 13º do ano anterior;

3 – Criação de uma linha especial de empréstimo para o período a juros zero;

4 – Negociação com dispensa de 100% das multas e dos juros dos débitos dos servidores e empregados públicos com o Banese Card devolvendo a estes o poder de compra;

5 – Aumento do valor do cheque especial com dispensa dos encargos e multas de financiamento que podem vir a ser ocasionadas pela sua utilização durante o período.

Entendemos que tais medidas, além de viabilizar a segurança alimentar dos trabalhadores e suas famílias vai reduzir drasticamente os impactos negativos que o fechamento de grande parte dos setores econômicos em face da pandemia.

Entendemos ainda que na condição de banco público o BANESE tem um papel social e este papel precisa ser intensificado para diminuir uma possível crise humanitária que essa paralisia da economia pode causar.

Já em outro ofício, o sindicato solicita ao governador que viabilize junto a DESO, ENERGISA, SULGIPE e aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, nas cidades não atendidas pela DESO, para que nenhuma fatura no período de 01 de março de 2020 e 31 de julho de 2020 seja cobrada e que durante este período nenhuma residência tenha o seu fornecimento de água e/ou energia suspenso por falta de pagamento.

Diego enfatiza que precisamos garantir o mínimo de dignidade a população em um momento como esse e manter o fornecimento de água e luz é uma medida humanitária e que visa garantir a manutenção da saúde e da ordem pública.

“Tais pedidos é uma representação do clamor das ruas. A população em geral vem sofrendo com o agravamento de uma crise econômica e social que só aumenta diante da pandemia. A fome, que vez ou outra batia a porta, agora se apresenta de forma muito mais dura e severa”, declarou Diego.

Fonte e foto assessoria