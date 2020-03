Coronavírus – Guarda Municipal de Socorro reforça ações de fiscalização

23/03/20 - 06:59:17

Compondo a força tarefa da Prefeitura de Socorro no combate ao avanço do novo Coronavírus (Covid-19) no município, a Guarda Municipal de Socorro (GMS) tem desempenhado papel fundamental junto aos demais órgãos da gestão, no trabalho de fiscalização, conscientização e esclarecimentos a população socorrense a respeito das portarias e decretos municipais como medidas adotas no combate à proliferação da doença.

Segundo o Comandante da Guarda Municipal, Evilásio Protásio, esse é um trabalho desenvolvido em conjunto e com muito empenho visando o melhor para os socorrenses, além do combate eficaz a pandemia. “Desde quando saiu o decreto, na semana passada, nós estamos nas ruas combatendo a expansão dessa Pandemia em Nossa Senhora do Socorro. Já estivemos em vários lugares como lanchonetes, bares e restaurantes, que são alguns dos ambientes mencionados no decreto para fechamento. Nessas ações, nós conversamos com a população e orientamos quanto à necessidade de todos juntos combatermos o Coronavírus. No Conjunto Jardim, quando chegamos estava acontecendo um torneio de futebol e ali nós conversamos com a organização informando que tinha que ser encerrado e pedimos que as pessoas voltassem para suas casas”, pontuou.

Trabalhando com escala a GMS na noite deste sábado, 21, juntamente com a Vigilância Sanitária esteve no conjunto João Alves fizeram o trabalho de orientação quanto à necessidade de fechar templos evangélicos e católicos, campo society, devido ao excesso da capacidade de pessoas permitidas no ambiente, de acordo com o decreto municipal. “Em todos os lugares que chegamos fizemos o nosso trabalho e as pessoas foram solicitas em nos ouvir e entender, hoje estivemos na feira do João Alves, em alguns pontos turísticos como Orlinha do São Braz, Prainha de Socorro tivemos que fechar alguns estabelecimentos e vamos continuar com esse trabalho”, concluiu.

Nos próximos dias a Guarda Municipal de Socorro estará presente nas ruas do município com mais agentes e número maior de equipes fiscalizando o cumprimento das determinações de combate ao Coronavírus.

Fonte e foto assessoria