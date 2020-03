COVID-19: GOVERNO INICIA READEQUAÇÃO NO HPM PARA O ENFRENTAMENTO

23/03/20 - 17:16:38

O governo do Estado já iniciou as obras de melhorias e readequações do Hospital da Polícia Militar (HPM), que servirá de retaguarda da Rede Estadual de Saúde de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid- 19). A unidade será equipada e disponibilizará 40 leitos de enfermaria para reforçar o atendimento à população.

Já estão sendo realizadas reformas estruturais, como pinturas, instalação de aparelhos de ar condicionado e revisão na parte elétrica. A unidade vai ganhar novos aparelhos de ar condicionado, equipamento e mobiliários. A implantação das unidades de retaguarda pelo governo visa preparar a Rede Estadual de Saúde para um possível pico da pandemia em Sergipe.

“São medidas preventivas que objetivam deixar o Estado pronto para um provável aumento de casos do coronavírus, por isso estamos colocando leitos de enfermaria e UTI para atender os prováveis casos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, informando que o Estado está atuando para dar resposta ao avanço da doença.