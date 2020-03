Cuidados com a saúde mental durante isolamento social

23/03/20 - 10:02:27

O isolamento social é a melhor saída diante da pandemia do coronavírus. Aproveite para cuidar da saúde mental nesse período

Autoridades governamentais seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde e, diariamente, anunciam novos decretos com medidas preventivas em combate à proliferação do coronavírus.

Em Sergipe, estão proibidos eventos, o funcionamento de academias, clubes, boates, clínicas e shoppings centers deverão permanecer fechados. A partir de 23 de março, o Governo do Estado já anunciou que estará proibida a circulação de transporte interestadual.

Como praticamente todas medidas limitam a circulação de pessoas em locais públicos, sejam eles fechados ou não, a interação social fica limitada ao contato virtual. Especialistas entendem que esse momento em que a sociedade mundial vive pode refletir diretamente à saúde mental, podendo desencadear sintomas leves, moderados ou até mesmo agudos.

Para a coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes, professora Angélica Piovesan, a situação atual do mundo em relação a doença pelo coronavírus, COVID-19, é grave mas é preciso buscar informações oficiais para saber como lidar e aprender sobre higienização, prevenção e cuidados.

Com a enxurrada de informações nas redes sociais, nessa temporada de isolamento social é importante ter cautela com seu excesso. Por isso a necessidade de filtrar as fontes em que se busca notícia e na forma em que se compartilha imagens e fatos, pois podem ser falsas ou mesmo desnecessárias.

“O excesso de informações nos noticiários acaba provocando estresse, podendo gerar sensação de impotência, ansiedade, crises de pânicos e depressão”, explica Piovesan. “Se quiser ajudar, compartilhe notícias de órgãos oficiais”.

Para ela, o isolamento pode ainda ser uma oportunidade de fazer boas conexões, fortalecer o vínculo com quem amigos e familiares com mais frequência via canais virtuais.

“É importante refletirmos sobre o momento, mas procurando realizar atividades prazerosas dentro de casa, seja sozinho ou com os familiares, como leituras, filmes e jogos por exemplo. Aproveite para criar rotina e colocar as coisas no lugar”, sugere a professora Angélica Piovesan.

Assessoria de Imprensa