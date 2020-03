Diabético, Tom Hanks consegue se recuperar de coronavírus e revela estar se sentindo melhor após duas semanas de isolamento. O ator Tom Hanks e sua esposa Rita Wilson estão em quarentena

23/03/20 - 14:36:14

Tom Hanks e Rita Wilson estão se recuperando bem após contrair o coronavírus no início deste mês. O vencedor do Oscar foi ao Facebook para compartilhar a novidade sobre sua saúde com seus fãs no domingo à noite, enquanto ele e sua esposa estão em quarentena em uma casa na Austrália. “Ei, pessoal. Duas semanas após nossos primeiros sintomas e nós (Rita Wilson) nos sentimos melhor”, escreveu Hanks.

O ator também defendeu firmemente a prática de auto-isolamento e distanciamento social quando se trata de combater a disseminação global do COVID-19 – especificamente no que diz respeito às múltiplas ordens de “não sair de casa” que foram disseminadas em cidades no mundo todo. “Ficar em casa funciona assim: você não contamina ninguém – você não é contaminado por ninguém. Bom senso, não?”, disse o ator.

“Vai demorar um pouco, mas se cuidarmos um do outro, ajudarmos onde pudermos e desistirmos de alguns confortos… isso também passará”, acrescentou. “Nós podemos vencer isso. Hanx”, completou. O post veio apenas um dia depois que Rita Wilson compartilhou um vídeo de si mesma no Instagram, cantando “Hip Hop Hooray”, da Naughty by Nature, para dar aos fãs uma visão de como ela tenta manter a sanidade enquanto está em quarentena.

Hanks, que foi diagnosticado com diabetes tipo 2 em 2013 (e revelou ter sido “um idiota” com sua dieta por muitos anos), estava na Austrália para a pré-produção da próxima cinebiografia de Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann, na qual o ator interpreta o antigo gerente de Presley, Tom Parker. A Warner Bros. Pictures revelou em comunicado na semana passada que eles estavam trabalhando com agências de saúde australianas para identificar e entrar em contato com qualquer pessoa que possa ter tido contato direto com o vírus.

Hanks revelou pela primeira vez que ele e sua esposa contraíram coronavírus na quarta-feira passada em outro post do Instagram. “Olá pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, como se tivéssemos resfriados e algumas dores no corpo”, compartilhou Hanks. “Rita teve alguns calafrios que vinham e desapareciam. Pequenas febres também. Para fazer as coisas direito, como é necessário no mundo agora, fomos testados para o Coronavírus e fomos considerados positivos”, disse.

“Bem, agora. O que fazer a seguir? Os médicos têm protocolos que devem ser seguidos”, continuou ele. “Nós, Hanks, seremos testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública exigirem. Não há muito mais do que uma abordagem de um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado e atualizado. Cuide-se!”, afirmou.

Fonte/Foto: globo.com