EDVALDO SUSPENDE FEIRAS LIVRES POR 15 DIAS E FECHA PARQUE DA SEMENTEIRA

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o Comitê de Operação de Emergência (COE), na tarde desta segunda-feira, 23, para discutir novas medidas de enfrentamento ao coronavírus em Aracaju. As novas determinações se somam as já estabelecidas anteriormente, e têm como foco restringir, ainda mais, a circulação de pessoas na cidade, para conter o avanço do vírus.

Entre elas, a suspensão, por 15 dias, das feiras livres; o fechamento do Parque da Sementeira; a suspensão do uso do passe escolar; o início do monitoramento da chegada de passageiros no aeroporto de Aracaju e o estabelecimento de três unidades básicas de saúde exclusivas para atendimento de síndromes gripais, com atendimento entre 7h e 20h.

“Acabamos de fazer mais uma reunião com o Comitê de Operações Emergenciais para definir as novas medidas que adotaremos para combater o coronavírus na capital. Aracaju continua com sete casos confirmados, 46 foram descartados e 15 aguardam resultado. O quadro permanece, mas ainda assim resolvemos adotar novas medidas, restringindo ainda mais a circulação de pessoas. E é neste sentido que o novo bloco de determinações foi estabelecido. Ainda temos muita gente andando pela nossa cidade e precisamos diminuir ainda mais. Está comprovado que quanto mais restringirmos essa circulação, mais eficaz será o combate porque o vírus encontra dificuldade de se proliferar. Precisamos evitar o pico de transmissão. A Saúde não suportará se tivermos que prestar atendimento para muitas pessoas ao mesmo tempo. E essa é a nossa luta”, destacou o prefeito. Edvaldo ressaltou que, além de novas regras voltadas para a redução da circulação de pessoas, o COE estabeleceu medidas com foco na ampliação dos serviços de Saúde. “A gente inicia a oferta de atendimento exclusivo para pacientes com síndromes gripais em três unidades básicas de saúde da cidade. Vamos começar o monitoramento da chegada de passageiros no aeroporto, com medição de temperatura e cadastramento”, pontuou ele, destacando ainda ampliação do MonitorAju, com a disponibilização do atendimento online, através do site da Prefeitura (aracaju.se.gov.br/monitoraju) . O prefeito também destacou a importância da antecipação de medidas de caráter social. “Sabemos que as pessoas que mais precisam serão diretamente afetadas. Com o impacto econômico desta crise, muitas pessoas ficarão desempregadas. Infelizmente, são consequências que farão essas pessoas sofrerem de maneira efetiva e nós estamos nos preparando para colocar em prática medidas sociais. Uma das ações será a arrecadação de alimento e materiais de limpeza e higiene para que possamos montar cestas básicas. A outra será a criação de um fundo, com doação em dinheiro para a Assistência Social. Quero deixar claro que tudo o que for arrecadado será usado, exclusivamente, para combater os efeitos do coronavírus na capital sergipana”, assegurou.

Novas determinações

As novas determinações foram divididas por categorias. Para redução do fluxo de pessoas nas ruas, a gestão municipal vai suspender o funcionamento das feiras livres, por 15 dias, para reestruturação dos espaços e adoção de medidas de higienização. Também será suspenso o uso do passe escolar enquanto durar a paralisação das aulas nas universidades, faculdades e escolas das redes municipal e particular de ensino. Outra medida adotada é o fechamento do Parque Governador Augusto Franco, o Parque da Sementeira, e a suspensão das atividades de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, ambos por 15 dias. Além disso, será proibido o acesso à praia do Viral, pelo mesmo período, seja terrestre ou fluvial. Com relação à Saúde, foram estabelecidas três unidades de saúde para atendimento exclusivo de pacientes com síndromes gripais, das 7h às 20h. São elas: a UBS Ministro Costa Cavalcante, localizada na avenida Presidente Tancredo Neves, 1472, bairro Inácio Barbosa; a UBS Onésimo Pinto, localizada na avenida José Silva Lima, no Jardim Centenário, e a UBS do Augusto Franco, localizada próximo ao fim de linha, do conjunto Augusto Franco. Fica determinado também o início do monitoramento da chegada de passageiros no aeroporto, com a medição de temperatura e o cadastramento de todos que desembarcarem na cidade, a partir desta terça-feira, 24. Haverá, ainda, a ampliação do canal MonitorAju, com a disponibilização do serviço online, no site oficial da Prefeitura. Com a ferramenta será possível preencher um formulário sobre os sintomas e receber orientações. Já as medidas de caráter social incluem o início da campanha de doações de alimentos, material de higiene pessoal e de limpeza para aqueles que mais precisam. As doações deverão ser entregues na Estação Cidadania, localizada na rua Pacatuba, 104, Centro. Também será disponibilizada uma conta para doações em dinheiro: Banco do Brasil, agência: 3611, Conta: 6704-0, CNPJ: 13.128.780/0045-12/Secretaria da Assistência Social / Comitê de Combate à Pobreza.





23/03/20 - 19:15:10