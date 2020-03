Fábio Jr. se interna em São Paulo com falta de ar e mal-estar. O cantor de 66 anos está internado no Hospital Albert Eintein em São Paulo

23/03/20 - 14:24:21

Fábio Jr. deu entrada no Hospital Albert Eintein em São Paulo, na tarde desse domingo (22.03) com falta de ar e mal-estar. Após se consultar com seu médico de confiança, o infectologista David Uip, ele foi orientado a buscar ajuda. De acordo com a sua assessoria de imprensa, após realizar exames, o teste para covid-19 deu negativo, mas o cantor de 66 anos continua internado realizando um check-up geral.

“Ele fez o teste para coronavírus, deu negativo, mas o médico achou melhor fazer um check-up geral de sua saúde, por enquanto não tem previsão de alta por conta da realização desses exames”, disse sua assessoria de imprensa com exclusividade à Vogue.

Fonte/Foto: globo.com