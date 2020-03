LOJISTAS DO RIOMAR DOAM RESPIRADORES MECÂNICO PARA PREFEITURA DE ARACAJU

23/03/20 - 11:20:35

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta segunda-feira, 23, o presidente da Associação dos Lojistas do Riomar Shopping, Paulo Escariz, e o presidente do Sindicato dos Lojistas de Sergipe (Sindilojas), Gilson Figueiredo, que anunciaram a doação de um respirador mecânico para auxiliar nas ações de enfrentamento ao coronavírus na capital. O aparelho, cuja aquisição custa em torno de R$ 50 mil e é extremamente importante para o tratamento de pacientes graves, foi adquirido pelos lojistas do Riomar.

“Os lojistas do Riomar, visando se solidarizar com a comunidade, realizou uma doação de um respirador mecânico, cujo valor é de 50 mil, para a cidade de Aracaju. A medida é uma força de retribuir à comunidade, aos nossos clientes, neste momento difícil. É também uma forma de estimular outros empresários a também fazerem sua doação. Estamos vivendo um momento muito difícil com os nossos negócios fechados, mas nos unimos e fizemos esta doação”, afirmou Paulo Escariz.

Edvaldo, em nome de todos os aracajuanos, agradeceu a atitude dos lojistas do Riomar. “Fiquei muito feliz pelo gesto dos lojistas que, mesmo neste momento tão difícil para eles, que estão com suas lojas fechadas, se uniram e fizeram esta doação. Agradeço a todos os empresários do Riomar Shopping e que esta atitude sirva de exemplo. Aracaju agradece”, declarou.

