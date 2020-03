MOTOCICLISTA MORRE APÓS SER ATROPELADO POR UM CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO

23/03/20 - 07:57:17

Os acidentes envolvendo motocicletas e veículos de quatro rodas continuam aumentando a estatística de mortes violentas no trânsito no estado de Sergipe.

Um motociclista que não teve seu nome revelado, morreu após ser atropelado no inicio da manhã desta segunda-feira (23) na avenida José do Prado Franco, nas imediações da praça General Valadão, em Aracaju. Devido a gravidade da colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma equipe da polícia militar esteve no local.

Foto grupo de whatsapp PM2 INFORM