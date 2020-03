OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE MULHER POR TRÁFICO DE DROGAS EM POÇO REDONDO

23/03/20 - 05:00:12

Ela estava com 41 pinos de cocaína, 10g de cocaína pura e 50g de maconha.

Uma operação conjunta realizada na sexta-feira (20) entre o Departamento de Narcóticos (Denarc) e policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) prendeu uma mulher em um transporte intermunicipal na cidade de Poço Redondo, região do Sertão sergipano por tráfico de drogas.

As investigações começaram há dois meses. O trabalho de campo foi realizado pelo Denarc, coordenado pelo delegado Osvaldo Rezende e em Canindé de São Francisco, pela Agência Local de Inteligência do 4º BPM/SE, o objetivo era prender uma mulher que fazia o transporte de entorpecentes para a cidade de Canindé de São Francisco.

A ação foi coordenada pelo Tenente-Coronel Vitor, que após buscas em ônibus intermunicipais e interestaduais, localizaram uma mulher com 41 pinos de cocaína, 10g de cocaína pura e 50g de maconha.

Diante da situação, ela foi presa em flagrante e conduzida a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

Informações e foto SSP