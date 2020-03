PMs de Lagarto conduzem proprietário de bar à delegacia

23/03/20 - 13:58:01

É o terceiro dono de estabelecimento detido no município por descumprir o Decreto Governamental

Policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) flagraram na tarde deste domingo (22) um proprietário de um bar descumprindo o Decreto Governamental no povoado Olhos D’água, município de Lagarto.

O comerciante foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para as providências legais. Três outros proprietários de estabelecimentos comerciais da cidade já foram conduzidos à delegacia no último fim de semana. Todos eles com comércios em povoados.

A Polícia Militar segue realizando ações para o cumprimento da decisão governamental, que visa a manutenção da saúde da população diante da proliferação da COVID-19.

Informações e foto SSP