Policial militar cobra kits de prevenção para coronavírus no 2º BPM em Própria

23/03/20 - 11:04:36

Policial militar do 2º Batalhão manteve contato com o blog Espaço Militar, se queixando da falta kits de prevenção para o coronavírus, para quem está atuando na lina de frente neste momento de pandemia.

Confiram o que foi enviado pelo policial militar, que manteremos o sigilo da fonte:

“Cadê o material que seria distribuído para os policiais militares que estão de serviço na área do 2º BPM, atuando na linha de frente na atual conjuntura da crise? Hoje (que foi ontem, dia 22) chegou na unidade somente 01 caixa de máscaras protetivas e nada mais. Nada de álcool, muito menos gel, nada de luvas. Assim seguem os policiais deste BPM, procurando servir sem nenhuma proteção”.

Espera-se que o Estado de Sergipe agilize a distribuição dos kits por parte da Secretaria de Estado da Saúde, para a Polícia Militar e demais órgãos segurança pública e da justiça, visto que a quantidade distribuída não vem atendendo a contento, expondo os profissionais.

Matéria do blog Espaço Militar