23/03/20 - 14:43:57

Prefeitura emite orientações sobre a covid-19 via Serviço de Alerta por SMS

A Prefeitura de Aracaju passou a emitir alertas para telefones celulares para reforçar orientações voltadas ao enfrentamento contra o novo coronavirus (covid-19). Mais de 35 mil aracajuanos cadastrados no Serviço de Alerta por SMS 40199-, da Defesa Civil, passaram a receber mensagens com indicação de medidas que ajudam a conter a proliferação do vírus.

A medida teve início na manhã do domingo (22), quando foi enviado o primeira alerta de doenças infecciosas virais. Na mensagem, houve a divulgação do site para o acesso ao Monitoraju, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O serviço facilita a comunicação com as autoridades, para o registro de pessoas que estiveram em áreas de contágio ou para esclarecimento de dúvidas.

“As informações, emitidas através do serviço de alerta, são da Secretaria Municipal da Saúde e serão enviadas, periodicamente, aos celulares das pessoas cadastradas. Essa é mais uma ferramenta que se volta ao trabalho de conscientização e orientação sobre as medidas preventivas contra o novo coronavirus”, salienta o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Cadastro

Para fazer o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região.

Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. O serviço é gratuito e é possível cadastrar mais de um CEP.