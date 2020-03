Quatro detentos do Copemcan estão com suspeita de terem contraído o coronavírus

23/03/20 - 19:22:05

Quatro internos do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, estão com suspeita de terem contraído coranavírus. Eles se queixaram de tosses e um quadro leve de febre. A suspeição aumentou porque um dos doentes é filho da mulher residente em Propriá que foi diagnosticada, na semana passada, com o exame positivo do Covid 19. Ela esteve no presídio quando as visitas ainda eram permitidas e não apresentava qualquer sintoma do coronavírus.

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor informou que os quatro presidiários estavam alojados na ala A do Pavilhão 2 do Copemcan, mas diante da suspeita foram isolados como medida preventiva. A coordenadoria de saúde comunicou a situação, nesta segunda-feira (23), à direção do presídio.

Diante da situação, a Sejuc informou imediatamente à Secretaria de estado da Saúde, foi feito o protocolo recomendado pela vigilância epidemiológica e a ala A do Pavilhão será mantida sob observação até que sejam feitos os exames adequados.