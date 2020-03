Maraisa propõe para novo namorado na quarentena: “Boa para fazer menino”. Maraisa namora Fabricio Marques e assumiu a relação há cerca de uma semana

23/03/20 - 14:21:45

Maraisa, da dupla com Maiara, comentou os dias de quarentena que tem passado com Fabricio Marques, seu novo namorado, na fazenda da família. “Eita que essa quarentena tá boa para fazer menino… fazer aquele casalzinho que você tanto sonha, coração”, afirmou a cantora em uma publicação no Twitter. Fabricio tem uma filha de um relacionamento anterior.

“Meu pai está feliz porque os filhos e os genros e nora todos na fazenda”, também comentou a cantora nas redes sociais. Muitos fãs da cantora gostaram de ver a empolgação com o novo amor e demonstraram apoio para que ela inicie uma família.

“Postou no Twitter é por que agora vai”, “Maraisa, sossega”, “Lá vem os bebês da quarentena”, “Meu Deus, a quarentena que eu queria”, “Esse contato físico pode!”, escreveram alguns admiradores.

“Que venham gêmeos, amém”, desejou um seguidora, já que Maraisa e Maiara são gêmeas, o que aumenta a possibilidade de se repetir na família. “Maraisa na melhor e eu ainda não superei ‘Madell'”, lamentou uma admiradora, fazendo referência ao shipper da cantora com o ex Wendell Vieira, de quem virou amiga e sócia após rompimento.

Fonte/Foto: globo.com