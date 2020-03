Regina Casé, Taís Araujo e Adriana Esteves fazem balanço da primeira fase de ‘Amor de Mãe’. As atrizes falam da evolução de Lurdes, Vitória e Thelma

Com dramas pessoais diferentes, as três protagonistas passaram por muita coisa. Lurdes continua na busca por Domênico, seu filho desaparecido, mas nem imagina que está perto de desvendar toda a verdade sobre ele. Vitória saiu de um casamento fracassado para retomar uma paixão do passado e agora tem três filhos. Já Thelma vive um momento bastante delicado e teme que o pior aconteça: ela perder Danilo (Chay Suede) para sempre.