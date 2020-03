Situação do transporte em Aracaju no momento de prevenção ao CoronaVírus

23/03/20 - 11:13:44

Nesta segunda-feira, 23, o sistema de transporte está operando com 70% da frota, tendo em vista a queda acentuada no número de passageiros.

Queda do número de passageiros marcou 53% na sexta-feira e no final de semana 68%.

Empresas reforçaram rotina de limpeza dos ônibus e terminais, além de fazer nos principais terminais plantão de higienização dos ônibus no momento do repouso.

Colaboradores passaram por treinamentos de conscientização sobre prevenção.

Cartazes com orientação de prevenção foram afixados nos ônibus e terminais.

Estão sendo distribuídos sabonetes na entrada dos banheiros dos terminais, e nas guaritas há recipientes com álcool em gel para passageiros e colaboradores.

Além de tudo isso, campanhas de conscientização das empresas de ônibus estão sendo feitas nas redes sociais e veículos de comunicação.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju