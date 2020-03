Trabalhador na rua da amargura

23/03/20 - 08:08:24

Medida Provisória editada pelo governo Bolsonaro protege as empresas e deixa o trabalhador ao Deus dará. A MP autoriza a suspensão do contrato de trabalho e permite aos empresários pagar qualquer ninharia aos funcionários. Pelo texto, a negociação individual ficará acima de acordos coletivos e da lei trabalhista. Em outras palavras, caberá ao empregado pegar ou largar a merreca oferecida pelo patrão. Na prática, esta perversa Medida Provisória reedita a escravidão no Brasil. Agora, o cidadão sobreviverá de migalhas e esmolas, justo num momento dificílimo para todo mundo. Contando apenas com o disputado SUS para se socorrer do coronavírus, o pobre desvalido ficará sem trabalho e sem salário. Só Jesus na causa!

Novo pedetista

Finalmente hoje, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, se filiará ao PDT. Por conta da pandemia do coronavírus, a ficha de filiação será assinada pelo gestor em ato simples, na sede do partido. Além de Nogueira, só deverão participar os presidentes estadual e municipal do PDT, respectivamente, deputado federal Fábio Henrique e vereador Jason Neto. Edvaldo deverá assumir o comando da legenda em Aracaju. Ah, bom!

Mudança na Unimed

O médico Carlos Alberto Mendonça será o novo presidente da Unimed/Sergipe. Na eleição, realizada sexta-feira passada, ele venceu a disputa contra a medica Virgínia Barreto por 178 votos contra 141. Esta é a segunda vez que o doutor Carlos Alberto comandará a Unimed sergipana, devendo repetir agora o sucesso administrativo de sua primeira gestão. Boa sorte!

Empurra com a barriga

Alguns prefeituráveis de Aracaju concordam com o adiamento das eleições por conta dessa praga chamada coronavírus. O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) e o empresário João Tarantella (sem partido) acham que, diante da pandemia, não haverá outra saída que não seja o adiamento do pleito. Almeida Lima (PRTB) faz uma ressalva: “Adiar sim, prorrogar não, pois pela Constituição só o povo pode autorizar prorrogação de mandatos”. O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) é “totalmente contra” o adiamento. Danôsse!

Maria da Penha

Pesquisa revela que 98% da população conhecem a Lei Maria da Penha e que para 86% as mulheres passaram a denunciar mais os maus-tratos depois da existência da lei. Feito pela Data Popular, o estudo mostra ainda que sete em cada 10 entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos e que 50% analisam que a mulher se sente mais insegura em casa do que fora. Vixe!

Cadê a água?

Médicos e enfermeiros garantem que lavar as mãos é uma das principais armas contra o coronavírus. Até aí tudo bem, tudo certo! O problema é que na periferia da Grande Aracaju e em grande parte do interior de Sergipe água tratada é coisa de luxo. Dia sim outro também, o precioso líquido fornecido pela Deso não aparece nas torneiras. Sem água em casa, como garantir a higiene corporal? Homem, vôte!

Braços cruzados

As repartições estaduais estão fechadas nesta segunda-feira. Por conta do coronavírus, será ponto facultativo no estado todas as segundas. Ressalte-se que a decisão governamental não alcança os serviços essenciais, como saúde e segurança pública. A ideia é reduzir a movimentação de pessoas pelas ruas durante o tempo em que a pandemia estiver assolando o país. Certíssimo!

Presente oportuno

E o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), festejou o presente que recebeu da “querida amiga Dorinha”: um frasco de álcool gel. O emedebista agradeceu pela preocupação da eleitora com a saúde dele e aproveitou para alertar os sergipanos sobre os cuidados que devem ter nesta época de coronavírus: Luciano aconselha a todos para seguirem as orientações médicas, fazendo “essa corrente do bem para combater a pandemia”. É por aí!

Braço na seringa

Começa hoje, a campanha de vacinação contra a gripe Influenza. Nesta primeira fase, serão imunizados os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da saúde. O objetivo é vacinar 641 mil pessoas em Sergipe, tendo como meta mínima de 90% desse quantitativo, o que corresponde a mais de 500 mil almas. A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e com tendência a se disseminar facilmente, tal qual o danado do coronavírus. Marminino!

Casório proibido

Por conta dessa pandemia do coronavírus tem acontecido coisas que o diabo duvida. Neste final de semana, a Polícia foi chamada à uma igreja em Aracaju para impedir um casamento. Os homens de farda apareceram justo na hora em que o reverendo dizia: “Tem alguém contra essa união aqui presente? Pois fale agora ou cale-se pra sempre”. Os policiais falaram e impediram a cerimônia, alegando a grande aglomeração de parentes e convidados no recinto. Crendeuspai!

Publicado no jornal o Estado de Sergipe, em 31 de agosto de 1915.