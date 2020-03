3 CRIANÇAS ESTÃO INTERNADAS E MONITORADAS COM SINTOMAS GRIPAIS EM ARACAJU

23/03/20 - 13:10:30

Três crianças estão internadas no Hospital de Urgências de Sergipe e estão sendo monitoradas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES)., após apresentarem uma síndrome gripal, mas a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) não está descartada.

No momento a situação está controlada e elas farão os exames entre esta segunda e terça-feira (24) e as informações são de que os exames terão por objetivo a detecção ou não de síndrome gripal, e caso seja descartada, as crianças serão submetidos aos testes para coronavírus.