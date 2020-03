Assassina à solta

Enquanto o Brasil se inclausura com medo do coronavírus e busca alternativas para reduzir sua propagação desta praga, outra assassina mata humanos desde que o mundo é mundo. Ela é tão famosa por aqui que tem até uma data do ano para ser lembrada: este 24 de março é o Dia Nacional de Combate à Tuberculose, doença bacteriana que atinge principalmente os pulmões. A estimativa considerada mais precisa, apontou 95 mil casos novos ou recidivas em 2018. Isso equivale a aproximadamente 250 casos por dia ou 10 por hora. Naquele mesmo ano, 834 pessoas contraíram tuberculose em Sergipe, das quais 47 morreram. Lamentavelmente, a população não tem apenas o coronavírus – a coqueluche do momento – e a tuberculose para se preocupar: neste Brasilzão de meu Deus também seguem matando, sem dó nem piedade, doenças como dengue, sarampo, febre amarela, malária e, principalmente a fome. Crendeuspai!

Casa nova

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, é o mais novo pedetista. Por conta da pandemia do coronavírus, ele assinou a ficha de filiação ao PDT em ato prestigiado apenas pelos presidentes estadual e municipal da legenda, deputado federal Fábio Henrique e vereador Jason Neto. Fundador do PCdoB em Sergipe, Nogueira deixou este partido em janeiros passado, alegando ter chegado a hora de construir um novo projeto político. Então, tá!

Velhinhos invocados

Na campanha eleitoral deste ano – se tiver – é bom o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não pedir água ou café em casa de aposentado do estado. Invocados com JB porque no governo dele passaram a receber os proventos com atraso de até 30 dias, os velhinhos podem servi-lo água poluída e quente, café frio e amargo. Aliás, os aposentados ficaram ainda com mais raiva de Jackson depois que o governador Belivaldo Chagas (PSD), logo ao assumir, passou a pagar a eles primeiro do que aos servidores da ativa. Danôsse!

Deu pra trás

Depois de apanhar mais do que pandeiro em samba, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anulou o artigo da MP autorizando os patrões suspenderem contratos sem pagar nada aos trabalhadores. A criminosa proposta foi criticada por meio mundo de gente. A tag #BolsonaroGenocida virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Zonzo de tanta pancada, o Bozo jogou a toalha. Misericórdia!

Fim de feira

Quem gosta de frequentar uma sortida feira livre vai ter que esperar mais um pouco para ir às compras. Como prevenção contra o coronavírus, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) suspendeu por 15 dias as feiras realizadas nos bairros de Aracaju. A primeira atingida foi a que acontecia todas as terças no bairro Treze de Julho. Agora, só restam os supermercados e os mercados centrais da capital. Isso é o que se pode chamar de maré de sapos. Ôxe!

Gasto condenado

E o MDB lagartense está metendo a madeira na prefeita Hilda Ribeiro (SD). A crítica é porque a moça empenhou R$ 250 mil para o cantor Bel Marques fazer um show na véspera do aniversário de Lagarto, dia 19 próximo. Controlado na cidade pelos irmãos Fábio e Sérgio Reis, o partido revela em nota que, em vez de proteger o povo contra a pandemia do coronavírus, a prefeita prefere gastar o dinheiro público com festa. Cruzes!

Promessa de grana

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) saiu da videoconferência com o presidente Bolsonaro satisfeito com a promessa de que o governo federal vai liberar R$ 85,8 bilhões para o Nordeste. Pressionado pelos governadores da região, o presidente se derreteu em cortesias durante a videoconferência. Resta saber se a promessa será honrada a tempo de impedir a propagação do coronavírus em Sergipe. Até em épocas de pandemia, a esperança é a última que morre. Aff Maria!

Hotéis fechados

Às moscas desde que começou a pandemia do coronavírus, a rede hoteleira de Sergipe vai baixar as portas. Segundo Antônio Carlos Franco Sobrinho, representante do setor no estado, os hotéis só deverão reabrir em maio, isso se o mal tiver cessado. Ele acredita que os festejos juninos estão comprometidos e até sugere que o prefeito Edvaldo Nogueira anuncie logo o adiamento do Forró Caju. Homem, vôte!

Luto

Vítima de infarto, foi sepultado, ontem, em Capela, o petista Antônio Carlos. O ex-deputado federal Márcio Macedo (PT) lamentou a morte prematuro amigo: “Companheiro fiel, leal e dedicado à luta dos trabalhadores. Minha solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros do PT”, escreveu Macedo nas redes sociais. Descanse em paz!

Golpista mineiro

O advogado Henri Clay está chamando o deputado federal Aécio Neves (PSDB/MG) de golpista. Tudo porque o parlamentar mineiro promete apresentar uma PEC criando o mandato tampão. Segundo o causídico sergipano, o deputado se aproveita da pandemia do coronavírus para golpear a democracia e manter a Prefeitura de São Paulo em poder dos tucanos. Henri Clay conclui dizendo que “Aécio não tem cura, é viciado em golpe”. Marminino!

Doando kits

O deputado federal Rodrigo Valadares (PTB) está doando kits de higienização (álcool e sabonete) para entidades filantrópicas e pessoas vulneráveis. O primeiro contemplado 60 kitz foi o Lar dos Idosos Same, em Aracaju. A direção da instituição informou ao deputado que está faltando alimentos. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o Same pelo telefone (79) 3215-5120. Faça a sua parte!

