BANESE INFORMA QUE O ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE EM CASO NECESSÁRIO

24/03/20 - 08:57:22

O Banese informa que o atendimento presencial em suas agências será realizado apenas para os casos estritamente necessários. São eles:

• Abertura de conta salário;

• Alteração de senha do cartão magnético (4 dígitos);

• Atualização de cadastro operacional – PF e PJ;

• Cadastramento de telefone para recebimento do SMS;

• Cadastro de usuário e senha – internet banking pessoa jurídica (IBPJ);

• Cheques devolvidos (resgate);

• Empréstimos (profissionais liberais para PF e progiro para PJ);

• Entrega de cartão magnético;

• Estorno de transações nos canais de autoatendimento;

• Identificação de lançamentos não creditados em conta;

• Liquidação de empréstimos;

• Pagamento de títulos de valor igual ou superior a R$ 250 mil;

• Reabilitação de contas para clientes inscritos no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos);

• Renegociação de dívidas;

• Resgate de aplicação financeira;

• Saque de alvará judicial;

• Saques sem cartão magnético (avulso);

• Solicitação/entrega de talonário/folhas de cheque (PJ);

• Solicitar novo código de segurança (contrassenha LETRAS);

• Sustação e cancelamento de cheques.

Para a tranquilidade dos clientes, o banco orienta o uso dos canais digitais: aplicativo Banese, internet Banking e Alô Banese 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 284 3218 (demais regiões). Tudo de forma rápida e segura, e sem exposição a riscos.

As próximas semanas serão fundamentais para vencer o Coronavirus e todos nós fazemos parte dessa luta. Acesse os nossos canais digitais e resolva tudo de casa.

*Banese #podecontar*

Fonte e foto assessoria