CRIANÇA DE 11 ANOS É MORTA COM TIRO NA CABEÇA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU

24/03/20 - 08:01:50

Um menino de apenas 11 anos foi assassinada com um tiro na cabeça e outros dois adolescentes foram baleados na noite desta segunda-feira (23), na Invasão Nova Canaã, no município de Pirambu.

As informações passadas por populares aos policiais militares que atenderam a ocorrência são de que , três homens chegaram ao local onde os jovens estavam, efetuaram os disparos e em seguida fugiram por um matagal.

Um dos jovens feridos foi atingido por um tiro no braço e no joelho e outro, no joelho e na virilha.

Eles foram socorridos às pressas e levados Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Já o corpo da criança morta foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações, até o momento, sobre a motivação para o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.