FÁBIO HENRIQUE APELA PARA SER SUSPENSAS COBRANÇAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS

24/03/20 - 15:00:54

Por conta da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apelou para que o governador Belivaldo Chagas consiga a suspenção imediata das cobranças de água, de energia e de gás, no prazo de 90 dias. O objetivo é assegurar aos sergipanos os serviços essenciais, nesse período em que todos devem ficar no isolamento social.

“Houve a necessidade de determinar que as pessoas permaneçam em suas residências, sem circular pelos municípios e de serem impossibilitadas de comparecerem aos seus locais de trabalho. Com isso, acaba gerando um enorme prejuízo na economia mundial e que resulta também nos cidadãos. Tem muitos profissionais autônomos, muitos empresários e seus funcionários, e também os informais, que não terão novas fontes de renda”, explicou Fábio Henrique.

Para o deputado, não é justo que as pessoas tenham os serviços cortados enquanto estão em suas casas com suas famílias. “No Rio de Janeiro já foi aprovado uma lei para isso. Imaginem o caos das famílias sem esses serviços? As concessionárias também não deixarão de receber, mas é uma causa com contexto social. As cobranças serão suspensas e os valores do consumo dos 90 dias serão divididos em seis parcelas sem juros para pagamentos posteriormente ao período”, detalhou o deputado sergipano.

Por Henrique Matos

Foto assessoria