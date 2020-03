Governo de Sergipe confirma mais 5 casos positivos de coronavírus; agora já são 15

24/03/20 - 09:08:10

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta terça-feira (24), mais cinco casos do novo coronavírus (Covid-19), com isso ficam 15 casos confirmados no Estado. Até o momento, são 66 descartados e nove estão como suspeitos, em investigação.

Os cinco novos casos confirmados são de Aracaju: três mulheres, com idades de 20, 53 e 61, e dois homens, com 20 e 78 anos. Dois estão hospitalizados por terem dado entrada com quadro de respiração aguda grave. Os demais estão cumprindo protocolo de isolamento domiciliar e social.

Panorama atual:

Suspeitos: 09

Descartados: 66

Confirmados: 15