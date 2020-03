HILDA RIBEIRO MANTÉM GASTO DE R$ 250 MIL COM SHOW DE BELL MARQUES

24/03/20 - 05:40:00

Enquanto a população está preocupada em se manter a salvo do novo coronavírus, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, já empenhou antecipadamente R$ 250 mil para um show do aniversário da cidade.

No entanto, a organização de festas está suspensa em todo país por tempo indeterminado para evitar a propagação do coronavírus. Mas a preocupação da Prefeitura de Lagarto não é de proteger seu povo, mas de gastar com festa ao invés de investir em saúde.

Num momento que ninguém está preocupado com festa do aniversário da cidade, Hilda já empenha antecipadamente R$ 250 mil para custear o show de Bell Marques.

A maioria dos moradores, que tomou conhecimento da despesa somente hoje, protestou nas redes sociais.

Por MDB Lagarto