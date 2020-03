Iniciativas de condomínios em tempos de isolamento em Aracaju

24/03/20 - 20:55:23

Um condomínio situado na Alameda das Àrvores em Aracaju resolveu agir para contribuir com o bem estar dos moradores em tempos de isolamento social.

Além das medidas básicas como restrição de uso de área comum, proibição de acesso de visitantes e instalação de dispenser’s de álcool gel em todos os espaços de maior circulação, como portaria e elevadores, o síndico Leonardo Albuquerque também está atuando no auxílio a idosos que residem sozinhos. “Preparamos todo o condomínio para dar mais conforto e segurança aos moradores. Catalogamos todos os idosos que precisam de nossa ajuda e colocamos nosso corpo de colaboradores e até alguns moradores voluntários para auxiliá-los em suas necessidades. E continuamos abertos às sugestões de como melhorar o convívio nestes tempos”, disse o síndico.

Além de todas estas ações, com a intenção de tirar um pouco da ansiedade e stress nestes dias enclausurados, o síndico promoveu o primeiro show para as varandas, com a apresentação musical de um dos moradores, na área das piscinas. “Todas as sugestões que passei ao síndico foi pensando nas pessoas, no que elas estão passando hoje. E todas elas foram aceitas de imediato pelo Leonardo que é uma pessoa muito humana e sensível. Desde o apoio aos idosos do prédio até o show para as varandas. Desfrutamos de um show no camarote de nossas casas. Um momento único e inédito que vai marcar positivamente este momento é ficar para a história. Foi lindo! Já temos outras ideias como um aulão de treinos de exercícios físicos também nas varandas”, disse o publicitário Lúcio Flávio Rocha, autor da idéia e morador do condomínio.

O show foi uma surpresa para os moradores e aconteceu nesta terça-feira, dia 24, das 19:30 às 21:00, com a apresentação do cantor Zé Manuel que também reside no condomínio. Durante a apresentação os moradores foram convidados a colocar balões brancos nas suas varandas com mensagens positivas.

Que sirva de inspiração para outros condomínios da cidade!