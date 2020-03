Maternidade em Lagarto à disposição no combate COVID-19

24/03/20 - 07:41:22

Para enfrentar a pandemia do coronavírus no município de Lagarto, o prédio da antiga Maternidade Monsenhor Daltro, onde atualmente funciona a Associação Cultural e Recreativa da região, está à disposição do Governo do Estado e da Prefeitura, para ampliar a rede de atendimento e assistência no combate e prevenção ao COVID-19 pelo poder público.

A iniciativa é do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), que conversou com os dirigentes da entidade e esteve na manhã de ontem, 23, no estabelecimento para acompanhar a vistoria realizada pelos técnicos do Hospital Universitário de Lagarto e alguns representantes da Prefeitura.

“Neste momento vamos unir forças contra a propagação deste vírus. Estamos nos somando ao Hospital Regional, nesta luta que é de todos! O prédio da antiga Maternidade Monsenhor Daltro está à disposição”, ressaltou o deputado Ibrain Monteiro.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Instagram do parlamentar