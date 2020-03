Monitoramento da qualidade da água é realizado nos corpos hídricos interceptados pela BR-101 PE/AL/SE/BA

24/03/20 - 15:43:22

Na semana que se comemora o dia mundial da água (22/03), a busca pela permanência da qualidade dos recursos hídricos desperta grande interesse, onde sua aferição ocorre por vários métodos, dentre eles a análise limnológica em seus fatores físico-químicos, a fim de caracterizar as condições em que se encontram os mananciais.

Entre os dias 16 a 20 de março/2020, a Gestora Ambiental realizou a 35ª campanha a fim de avaliar a influência das obras de duplicação da BR-101 PE/AL/SE/BA junto aos 63 cursos hídricos interceptados pelo empreendimento, onde foram coletadas amostras da água em pontos a montante e a jusante desses e enviadas ao laboratório para que sejam realizadas as referidas análises.

A ação faz parte do escopo de atividades do Programa de Monitoramento da Qualidade da água (PMQA), que tem como principal objetivo identificar possíveis causas e origens de alterações que possuam relação com a implantação do empreendimento.

Sobre as amostras coletadas pela equipe de técnicos da Gestão Ambiental, essas passarão por análise físico-química onde são avaliados parâmetros acerca da qualidade da água como a temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH, turbidez, sólidos presentes, óleos e graxas, entre outros.

A avaliação da qualidade da água é uma importante ferramenta utilizada para a obtenção de dados e geração de informações em etapas do diagnóstico e do acompanhamento das medidas mitigadoras e compensatórias previstas pelo PMQA.

Fonte e foto assessoria