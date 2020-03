MORRE NESTA TERÇA-FEIRA O EX-PREFEITO DE TOMAR DO GERU GILDEON FERREIRA

24/03/20 - 14:11:43

Morreu na manhã desta terça-feira (24) o ex-prefeito de Tomar do Geru, Gildeon Ferreira da Silva.

As informações são de que o ex-prefeito sofreu uma Acidente Vascular Cerebral (AVC) há alguns dias e estava internado em um hospital de Estância, onde morreu nesta manhã.

Gildeon foi prefeito de Tomar do Geru por dois mandatos, 1997-2000 e 2001-2004.