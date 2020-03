MOTOCICLISTA MORRE APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE COM VEÍCULO DE PASSEIO

24/03/20 - 12:05:08

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio na manhã desta terça-feira (24) fez mais uma vitima fatal em Aracaju.

O acidente foi registrado na Rodovia dos Náufragos e as informações são de que, devido a gravidade do acidente, o motociclista morreu no local.

Uma equipe do Serviço Móvel Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.

Foto SMTT