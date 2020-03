Novo Golpe: estelionatários estão usando o WhatsApp para arrecadar dinheiro em Aracaju

24/03/20 - 17:28:14

A mensagem falsa alega que o valor arrecadado será para a compra de EPIs para os profissionais de saúde

A Polícia Civil nessa segunda-feira, 23, foi procurada pela Associação Aracajuana de Beneficência (Hospital e Maternidade Santa Isabel) relatando a circulação de uma notícia falsa através das redes sociais para arrecadação de fundos falsos para o hospital.

O golpe é feito através de uma mensagem transmitida via WhatsApp, alegando que o Hospital Santa Isabel estaria arrecadando dinheiro para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para utilização dos profissionais de saúde.

O depósito seria feito pelo Banco Santander, na conta da empresa Master Comunicação Visual, agência 4505, conta corrente 13004254-5, CNPJ 304730560001-24, ou na Caixa Econômica Federal, em nome de Monice Ferreira Dias, agência 2405, conta poupança 00013494-4, CPF 575447435-00.

A direção do hospital afirma que não está fazendo nenhuma campanha de arrecadação para compra de EPIs através de mensagens pelo WhatsApp. A Polícia Civil já tomou todas as medidas cabíveis para a apuração do caso e identificar os responsáveis pelo crime. SSP