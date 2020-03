Para evitar aglomerações, Prefeitura suspende consultas e procedimentos eletivos

24/03/20 - 06:07:40

Desde o final do mês de fevereiro, diversos órgãos e secretarias da Prefeitura de Aracaju têm adotado medidas para minimizar a proliferação do coronavírus (covid-19), na cidade. Uma delas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi a suspensão dos procedimentos eletivos, ou seja, exames e consulta marcados, que não são de urgência e realizados nos Centros de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) Augusto Franco e Siqueira Campos.

Constantemente, as equipes da administração municipal se reúnem, respeitando as determinações de convívio social, para atualizar os dados com relação ao vírus e, cada novo cenário, novas medidas também são adotas, principalmente relacionadas aos equipamentos da Saúde onde, normalmente, é registrado um grande número de pessoas. Com vistas à diminuição dos aglomerados, portanto, são tomadas medidas, como essa suspensão.

“Até o momento, na situação em que estamos, foi decidida a suspensão de consultadas e exames eletivos até o dia 30 de abril. À medida que a situação for atualizada, avaliaremos o cenário. Sabemos que alguns pacientes já estão com os procedimentos autorizados, mas, eles não devem se preocupar, pois, futuramente, no momento mais oportuno, esses exames e consultas serão remarcados. A intenção é minimizar o número de pessoas nos locais e, assim, evitar que pessoas saudáveis fiquem expostas ao vírus”, explica a coordenadora Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação da SMS (Nucaar), Tina Cabral.

No entanto, há serviços que são porta aberta e não serão suspensos, como o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), para pessoas vivendo com HIV/Aids; Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); Programa de Tuberculose e Hanseníase; renovação de receitas para o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case); e renovação de receita do Programa de Glaucoma.

“Esses são os serviços de porta aberta, mas, há também os procedimentos realizados em pacientes oncológicos, e não iremos suspender, como exames de cintilografia, alguns tipos de ressonância magnética, tomografia, iodoterapia, terapia renal, anatomia patológica. Para não prejudicar, a gente está deixando e se tiver com um pedido pode solicitar. O que não podemos provocar são grandes aglomerações nos nossos prestadores. Então, pedimos a compreensão de todos para as medidas que estamos adotando, no sentido de proteger a população e prevenir a proliferação do vírus”, orienta Tina.

A coordenadora da Rede de Atenção Especializada (Reae), Maria José Teles Coutinho, salienta o trabalho que tem sido feito, neste momento. “É importante que a população esteja ciente que está em funcionamento apenas os serviços essenciais. Os Cemars possuem muitas especialidades e, muitas vezes, não há urgência em expor as pessoas ao risco. A cada semana, vamos repensar as ações. É preciso pensar no coletivo e, nesse momento, o poder público tem que estar atuante para orientar a população”, frisa.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE