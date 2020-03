FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS SÃO RESTRINGIDOS E CESTAS DODAS

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta terça-feira, 24, novas decisões para o enfrentamento ao coronavírus na capital sergipana. Após reunião com o Comitê de Operação de Emergência (COE) e diante da confirmação de mais cinco casos de contaminação pelo coronavírus na cidade, o gestor comunicou o estabelecimento do turno único da administração municipal, que passa a funcionar das 7h às 13h, com exceção dos setores essenciais para o combate ao vírus. Além disso, a Prefeitura fará a distribuição de cestas básicas para os alunos da rede municipal, a partir de segunda-feira, 30.

“Com a confirmação de novos casos de coronavírus em Aracaju, que passou a ter 12 pessoas infectadas, tomamos mais algumas medidas para restringir ainda mais a circulação de pessoas. Estabelecemos o turno único de trabalho na Prefeitura, de 7h às 13h, com exceção das secretarias que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, inclusive Saneamento. Também autorizamos os secretários a promover rodízios, decidir pelo trabalho home office, e assim ver a melhor maneira para que o máximo de pessoas fiquem em casa”, destacou o prefeito.

Edvaldo detalhou ainda como serão feitas as doações de cestas básicas para os estudantes da rede municipal. “Sabemos que é muito importante garantir a alimentação dos nossos alunos que estão na faixa de idade de 0 a 14 anos. Eles precisam desse complemento alimentar. Então a partir de segunda-feira, 30, a Secretaria da Educação distribuirá cestas, relativas ao mês da alimentação escolar, para cada família dos alunos da Prefeitura de Aracaju. As cestas serão distribuídas nas escolas e ainda esta semana anunciaremos como será a logística”, explicou.

Pacote de medidas

Além das medidas anunciadas nesta terça-feira, a Prefeitura de Aracaju já havia estabelecido novas determinações na noite da última segunda-feira, 23. Uma delas, colocada em prática hoje, é o monitoramento do aeroporto da capital. Todos os 59 passageiros que estavam no primeiro voo que aterrissou na cidade foram cadastrados e tiveram a temperatura medida.

Na segunda-feira, 23, outras medidas para redução do fluxo de pessoas adotadas pela Prefeitura foram anunciadas: suspensão do funcionamento das feiras livres, por 15 dias, para reestruturação dos espaços e adoção de medidas de higienização; suspensão do uso do passe escolar enquanto durar a paralisação das aulas nas universidades, faculdades e escolas das redes municipal e particular de ensino; fechamento do Parque da Sementeira e a suspensão das atividades de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, ambos por 15 dias e proibição do acesso à praia do Viral, pelo mesmo período, seja terrestre ou fluvial.

Com relação à Saúde, foram estabelecidas três unidades de saúde para atendimento exclusivo de pacientes com síndromes gripais, das 7h às 20h (UBS Ministro Costa Cavalcante, UBS Onésimo Pinto e UBS do Augusto Franco). Houve, ainda, a ampliação do canal MonitorAju, com a disponibilização do serviço online, no site oficial da Prefeitura. Com a ferramenta será possível preencher um formulário sobre os sintomas e receber orientações.

Medidas de caráter social também foram anunciadas. Uma delas é o início da campanha de doações de alimentos, material de higiene pessoal e de limpeza para aqueles que mais precisam. As doações deverão ser entregues na Estação Cidadania, localizada na rua Pacatuba, 104, Centro. A segunda é a disponibilização de uma conta para doações em dinheiro: Banco do Brasil, agência: 3611, Conta: 6704-0, CNPJ: 13.128.780/0045-12/Secretaria da Assistência Social / Comitê de Combate à Pobreza.

Novos casos

Foram confirmados mais cinco novos casos de contaminação pelo coronavírus em Aracaju. Um deles é um homem, de 78 anos, que teve contato com o filho que veio dos Estados Unidos. O segundo, também é um homem, de 20 anos, que reside em São Paulo e teve contato com uma pessoa que testou positivo, também residente de São Paulo. Já o terceiro é uma mulher, de 61 anos, que teve contato com a filha que testou positivo em Aracaju. O quatro é uma mulher de 20 anos, que veio da Inglaterra recentemente e o quinto, também mulher, de 53 anos, que teve contato com o filho que veio de São Paulo. Com isso, sobe para 12 o número de casos confirmados do covid-19 na capital sergipana.

