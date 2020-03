PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE SOCORRO LANÇA PLANO DE GOVERNO PARTICIPATIVO

24/03/20 - 13:50:41

Foi realizado nesta segunda-feira (23) nas redes sociais, no programa “Qual Socorro Queremos”, o lançamento do Plano de Governo Participativo do pré-candidatura Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23). O ato, marca na prática, o início da pré-campanha do advogado socorrense.

Composto por oito eixos temáticos iniciais, o seu Plano de Governo Participativo (PGP), foi resultado dos debates realizados nos vários encontros com a população socorrenses. Segundo Dr. Samuel, o objetivo é a discussão de um plano cidadão e participativo para as demandas mais urgentes do município. “Um plano de governo é um compromisso muito importante com a população e precisa ser construído com diálogo, valorizando o conhecimento de todos na elaboração de um projeto para Socorro. Só quem vive na cidade em seu dia a dia sabe o que é melhor para ela”, defendeu Dr. Samuel.

O Plano contempla saúde, direitos humanos, educação, segurança pública, trabalho, infraestrutura, cultura, dentre outros. “O link para você participar e opinar no PGP está disponível nas minhas redes sociais. Participe!”, afirmou.

Fonte e foto assessoria