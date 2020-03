PREFEITURA DE ARACAJU PAGA SALÁRIO DOS SERVIDORES NA SEXTA-FEIRA, DIZ 27

24/03/20 - 17:12:50

A Prefeitura de Aracaju antecipará o pagamento do funcionalismo municipal, referente ao mês de março, em virtude da pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na tarde desta terça-feira, 24, através das suas redes sociais. De acordo com o gestor, todos os servidores da Prefeitura, ativos e inativos, terão os salários creditados nas contas na próxima sexta-feira, 27. Edvaldo explicou que a iniciativa visa dar tranquilidade aos trabalhadores da administração direta, indireta, cargos em comissão, aposentados e pensionistas, diante da crise que o país já enfrenta por causa da propagação do vírus, além de ser uma injeção de recursos na economia da cidade.

“Meus amigos, e minhas amigas, vim, mais uma vez, comunicar o pagamento antecipado dos salários dos servidores. Na próxima sexta-feira, dia 27 de março, pagaremos toda a folha salarial da Prefeitura e o que nos fez adotar essa medida, resultado de um esforço gigantesco, foi a necessidade de tranquilizar os trabalhadores da Prefeitura. Precisamos nos preparar para a crise que virá. As pessoas estão em casa, sem circular, muitas já estão sem recursos e, com o pagamento antecipado, elas poderão organizar as finanças, programar seus pagamentos, além de poderem fazer suas reservas. É uma segurança para as famílias dos servidores da Prefeitura”, declarou.

Edvaldo ressaltou que o pagamento em dia tem impacto positivo na economia da cidade e é um estímulo aos servidores que estão atuando diretamente no enfrentamento da pandemia. “Injetaremos mais de R$ 80 milhões na economia, o que vai ajudar o nosso comércio local, atenuando os problemas econômicos que o confinamento, a diminuição da circulação das pessoas nas ruas causam. É a Prefeitura se preocupando com as pessoas, com o bem-estar de todos e que os aracajuanos sintam o mínimo possível dos impactos que o coronavírus causará. Fico muito feliz de poder antecipar o pagamento dos salários de todos para sexta, dia 27, honrando, mais uma vez, o nosso compromisso com a cidade e com os cidadãos. É também um estímulo aos nossos servidores que estão atuando como soldados, na linha de frente, nesta luta contra com vírus”, disse.

Com o pagamento do salário referente ao mês de março, a Prefeitura completa 39 meses honrando o compromisso de pagar os servidores em dia. Ao todo, a gestão municipal já quitou 44 folhas salariais, sendo 39 dos meses correntes, duas folhas herdadas da administração anterior e três folhas de décimo terceiro.