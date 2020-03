PREFEITURA DE LAGARTO DIZ QUE NÃO PAGOU BELL MARQUES E CANCELOU ANIVERSÁRIO

24/03/20 - 11:36:52

A Prefeitura de Lagarto vem a público esclarecer os fatos sobre matéria divulgada na imprensa informando que o gasto com show de Bell Marques está mantido. No último dia 12 de março, ou seja, antes da crise do Coronavírus em Sergipe e anterior aos decretos emergenciais da Prefeitura e do Governo do Estado, a Prefeitura de Lagarto realizou o empenho para o pagamento do show de Bell Marques que seria realizado no dia 19 de abril, em comemoração ao aniversário da cidade.

É importante destacar que o empenho não simboliza que o pagamento já foi efetuado. Mas este empenho significa que, à época, a Prefeitura iria arcar com seus compromissos com a cidade e os contratantes. Porém, diante da pandemia do Coronavírus, a Prefeitura de Lagarto cancelou as festividades de aniversário da cidade, até mesmo porque através de decreto municipal está proibida aglomeração com mais de 100 pessoas.

Existe uma expectativa de aumento de casos de coronavírus no País e em Sergipe. Logo, não seria prudente a realização do show. A Prefeitura reitera que não foi realizado pagamento ao cantor. Infelizmente, mesmo diante de uma pandemia, pessoas estão mais preocupadas em disseminar o ódio e fazer politicagem, ao invés de colaborar com a Saúde e buscar soluções para o combate a uma doença tão importante. No mais, a Prefeitura de Lagarto reitera a preocupação e o respeito com o dinheiro público e compromisso com a Saúde da população.

Da assessoria