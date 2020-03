Saiba com denunciar descumprimento de medidas para enfrentamento da covid-19

24/03/20 - 07:10:39

A Prefeitura de Aracaju e o Governo de Sergipe já adotaram diversas medidas preventivas para frear a propagação do novo coronavírus (covid-19) na capital e em todo o estado. Ao longo dos últimos dias, decretos foram baixados como forma de impedir aglomerações e manter as pessoas em suas casas.

No entanto, se houver desobediência a tais medidas, como manter em funcionamento o estabelecimento que deve estar fechado, o cidadão pode denunciar à Vigilância Epidemiológica do Município de Aracaju pelo telefone 156, da Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde, ou à Polícia Militar, pelo 190.

Fechado

A propagação da covid-19 se intensifica quando há muitas pessoas juntas em espaços abertos ou fechados. Por esta razão, a Prefeitura de Aracaju e o Governo de Sergipe decretaram, terminantemente, o fechamento de diversos estabelecimentos.

Assim, estão proibidos o funcionamento de igrejas e templos; hotéis; academias, shoppings centers (apenas os espaços em que funcionam restaurantes com serviços delivery); galerias; boutiques; clubes; boates; casas de espetáculos; salões de beleza; clínicas de estética, de saúde bucal (com exceção de atendimento de urgência e emergência); comércio em geral; escolas, faculdades e universidades das redes pública e privada; bares e restaurantes (exceto os que ofereçam serviço de entrega).

Aberto

Apenas os serviços considerados essenciais à manutenção da vida humana têm permissão de continuar atendendo as pessoas na capital e no interior. Assim, podem continuar funcionando as farmácias; unidades de saúde, agências bancárias (devem reduzir número de funcionários, limitar a quantidade de atendimentos com agendamento remoto para atendimento presencial); supermercados; postos de combustível; distribuidoras de água; de gás; e de energia elétrica; clínicas e emergências veterinárias; funerárias, serviços de telecomunicação; serviços de segurança privada; coleta de lixo; e imprensa.

Caso alguns desses estabelecimentos funcionem, porém, sem as condições de higiene necessárias e promovendo aglomerações de pessoas, o cidadão deve entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica do Município de Aracaju pelo telefone 156 da Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde. Este contato pode ser útil ainda às orientações e monitoramento se aparecerem possíveis sintomas da covid-19.