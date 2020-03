SAÚDE REGISTRA MAIS CINCO CASOS DO CORONAVÍRUS; DOIS IDOSOS E TRÊS JOVENS

24/03/20 - 10:06:51

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou nesta terça-feira (24), mais cinco casos de coronavírus (covid-19) em Aracaju. São dois homens: um de 78 anos, que teve contato com o filho que veio dos Estados Unidos, e outro de 20 anos, que reside em São Paulo e teve contato com uma pessoa que testou positivo, também residente de São Paulo; e três mulheres: uma de 61 anos, que teve contato com a filha que testou positivo em Aracaju, outra de 20 anos, que veio da Inglaterra recentemente, e uma de 53 anos que teve contato com o filho que veio de São Paulo. Com isso, sobe para 12 o número de casos confirmados do covid-19 na capital sergipana.

O prefeito Edvaldo Nogueira e a secretária da Saúde, Waneska Barboza, estarão disponíveis para entrevistas às 11h30, no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Será realizada Live nas redes da Prefeitura de Aracaju para o acompanhamento dos profissionais de imprensa que não possam acompanhar de forma presencial.

SMS